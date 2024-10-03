Напад на дівчину в запорізькому ресторані: навіщо вона видаляла свій допис і що кажуть очевидці (відео)

Дівчина поспішила видалити свій допис в соцмережі

У Запоріжжі спалахнув гучний скандал з приводу жорстокого побиття дівчини в одному із закладів Вознесенівського району міста. За словами потерпілої, вона написала заяву в поліцію, проте справу нібито "намагалися зам’яти".

"Телеграф" заглибився в цю історію і дізнався про деякі цікаві подробиці даної справи. Як виявилось, тут не все так однозначно.

У запорізьких Telegram-каналах почала масово з’являтися інформація про те, що в одному із закладів міста було побито дівчину, яка є співробітницею даного бару/ресторану.

Вона нібито одразу ж викликала поліцію, зняла побої та написала заяву до поліції, але правоохоронці одразу не порушили кримінальне провадження. Справу почали розслідувати лише 3 жовтня, хоча саме побиття сталося 26 вересня.

На підтвердження своїх слів вона написала пост на своїй сторінці в соцмережі та прикріпила шматок відео без звуку. Цікаво, що свій допис дівчина поспішно видалила (ймовірно, зняла з публікації), але згодом таки повернула.

Сторінку було видалено

Дівчина у своєму пості вказувала, що вона отримала серйозні травми — перелом носа та струс мозку.

Проте в опублікованій нею ж довідці, виданій нейрохірургом, можна прочитати діагноз — параорбітальні гематоми та забій м’яких тканин лицьового черепа.

Звернулась вона до лікаря 27 вересня, хоча побиття сталося 26 вересня.

Після видалення свого допису постраждала записала сторіс, у якій розповіла про те, що її направили на повторну медичну експертизу. За її словами, пост вона видалила через безліч повідомлень, які посипалися їй у директ та почали заважати її справам.

Також вона наголосила, що їй ніхто не погрожує і вона хотіла домогтися реагування саме з боку поліції і ця мета була досягнута.

Ексклюзивні подробиці від "Телеграфу"

Як вдалося дізнатися "Телеграфу" із власних джерел, інцидент справді стався 26 вересня в одному із закладів на Бульварі Шевченка. За нашою інформацією йдеться про ресторан "Шелест".

Дівчина того вечора прийшла до закладу відпочивати. Вона не була на той момент на робочому місці і була пересічним відвідувачем. У якийсь момент вона і чоловіки, що сиділи поруч, почали конфліктувати і між ними спалахнула словісна суперечка.

За інформацією нашого джерела, дівчина поводилася агресивно, кричала на чоловіків та обзивала їх "алкашами". Вона перша почала провокувати конфлікт і говорила про те, що працює у закладі адміністратором і все зараз швидко "вирішить".

Потім дівчина нібито вдарила чоловіка і з нього злетіла кепка (момент падіння головного убору видно на початку опублікованого відео). Після цього відвідувач і почав бити потерпілу. Також стверджується, що всі учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Варто зазначити, що опубліковане відео не показує повної картини і демонструє лише шматок із побиттям дівчини. Звук в ролику відсутній.

Важливо: редакція "Телеграфу" не заохочує насильство у будь-якому з його можливих проявів. Ми публікуємо думку очевидців конфлікту та не поділяємо її.

Коментар поліції

Як зазначає поліція області, вже відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування по цій справі. Особу нападника встановлено — ним виявився 28-річний місцевий житель.

Слідством вирішується питання щодо кваліфікації його протиправних дій з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілій видали направлення на проходження судово-медичної експертизи.

"За фактом несвоєчасного реагування співробітників поліції на повідомлення про злочин призначено службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині холоднокровно вбили жінку — їй завдали десятки ножових поранень в область обличчя та шиї. Як виявилося, нещасну зарізав її співмешканець у приступі ревнощів.