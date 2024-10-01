На грецькому острові потонули мати та дочка з України: їх упізнали за готельним браслетом

Жінки полізли у воду під час шторму

На острові Корфу у Греції сталася трагедія — тут під час відпочинку втопилися дві українські туристки. Мати та дочка пішли купатися попри несприятливі погодні умови та не змогли протистояти стихії.

Їх у несвідомому стані виявили у районі одного з місцевих пляжів. Берегова охорона, пожежники та поліцейські розгорнули цілу рятувальну операцію щодо їх виявлення та евакуації. Про це повідомляє грецьке видання EPT.

Відомо, що у місті Сідарі на грецькому острові Корфу втопилися дві жінки. Вони пішли купатися під час шторму та загинули. За попередньою інформацією, це були українські туристки – 52-річна мати та її 32-річна дочка.

Їх ідентифікували за характерними готельними браслетами на зап’ястях.

Варто зазначити, що місцеві рятувальники не могли дістатися з боку моря до жінок через сильний вітер. Їм на допомогу прийшли пожежники та поліцейські, які спустилися на пляж зі скелі за допомогою мотузок і лише після цього дістали тіла з моря.

За інформацією видання, українки неодноразово приїжджали на острів та були постійними клієнтками готелю, браслети з назвою якого були виявлені на їх зап’ястях.

Для довідки: Сідарі — невелике курортне містечко, розташоване в північно-західній частині острова Корфу.

Колись невелике рибальське село, сьогодні Сидарі є одним з найвідоміших курортів на острові, і в першу чергу відомий він завдяки природному диву – мальовничому Каналу Любові – створеною самою природою аркою в скельному масиві.

Сідарі

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