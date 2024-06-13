Дворічна дитина захлинулась у басейні: подробиці трагедії на Харківщині

Інцидент стався під час родинного відпочинку

У середу, 12 червня, у Харківській області сталась трагічна подія — дворічний хлопчик впав у басейн та втопився. Батьки намагались врятувати сина та на власному транспорті виїхали назустріч бригаді медиків.

Хлопчику надавали кваліфіковану медичну допомогу, але безрезультатно. Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу, повідомляє Поліція Харківської області.

Дворічна дитина захлинулась у басейні: подробиці від поліції

"Поліція розслідує обставини загибелі дворічної дитини на Харківщині… Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", — йдеться у повідомлені.

У поліції повідомили подробиці події. Трагедія сталась під час родинного відпочинку. Хлопчик самостійно відчинив вхідні двері та вийшов на подвір’я. Потім він впав у басейн та захлинувся.

Батьки помітили відсутність сина і знайшли його у воді. Вони одразу ж звернулись до медиків та виїхали їм назустріч. Були проведені реанімаційні заходи, проте вони не дали позитивних результатів і хлопчик помер.

Інформацію підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Інцидент стався у селі Коропове.

"Трагедія сталася вчора на території приватної садиби у селі Коропове. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні. Деталі події з’ясовуються", — йдеться в повідомленні.

Усього за останній тиждень в Україні потонули семеро дітей. З початку року зафіксовано 31 випадок смерті дітей на воді.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Миколаєві померла 12-річна дівчинка. Їй стало зле після плавання у басейні. Медики намагались врятувати школярку, але не змогли.