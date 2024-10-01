На греческом острове утонули мать и дочь из Украины: их опознали по отельному браслету

Женщины полезли в воду во время шторма

На острове Корфу в Греции произошла трагедия — здесь во время отдыха утонули две украинские туристки. Мать и дочь пошли купаться несмотря на неблагоприятные погодные условия и не смогли противостоять стихии.

Их в бессознательном состоянии обнаружили в районе одного из местных пляжей. Береговая охрана, пожарные и полицейские развернули целую спасательную операцию по их обнаружению и эвакуации. Об этом сообщает греческое издание EPT.

Известно, что в городе Сидари на греческом острове Корфу утонули две женщины. Они пошли купаться во время шторма и погибли. По предварительной информации, это были украинские туристки — 52-летняя мать и ее 32-летняя дочь.

Их идентифицировали по характерным отельным браслетам на запястьях.

Стоит отметить, что местные спасатели не могли добраться с моря к женщинам из-за сильного ветра. Им на помощь пришли пожарные и полицейские, которые спустились на пляж со скалы при помощи веревок и только после этого достали тела из моря.

По информации издания, украинки неоднократно приезжали на остров и были постоянными клиентками отеля, браслеты с названием которого были обнаружены у них на запястьях.

Для справки: Сидари – небольшой курортный городок, расположенный в северо-западной части острова Корфу.

Когда-то небольшая рыбацкая деревенька, сегодня Сидари представляет собой один из наиболее известных курортов на острове, и в первую очередь знаменит благодаря природному чуду – живописному Каналу Любви – созданной самой природой арке в скальном массиве.

Сидари

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