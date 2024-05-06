У Румунію потрапив, але не живим: у Тисі виявили потонулого чоловіка (фото)

З початку року в Тисі потонули щонайменше п’ятеро українських чоловіків

На березі річки Тиса знайдено тіло чоловіка, що потонув. Його виявили прикордонники Румунії зі свого боку кордону та передали інформацію про це українським колегам.

Як повідомили у Держприкордонслужбі України, загиблий – чоловік середнього віку. На його тілі ознаки тривалого перебування у воді. Встановлюється особа загиблого, документів при ньому не було.

"З початку повномасштабного російського вторгнення це вже 25-й летальний випадок на річковій ділянці кордону під час його незаконного перетину. Ще раз закликаємо громадян уникати подібних ризиків і не нехтувати своїм життям та здоров’ям", — наголосили у ДПСУ.

Нагадаємо, через часті випадки загибелі українських чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон уплав, уздовж річки Тиса встановили огорожу з колючим дротом. Однак, як бачимо, це не допомогло. За даними ДПСУ, за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 осіб. І це лише ті, чиї тіла удалося знайти, зазначили там. Таким чином, з початку 2024 року в Тисі, рятуючись від мобілізації, потонули вже щонайменше п’ятеро українських чоловіків.