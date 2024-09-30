П'яна вагітна жінка випала з вікна багатоповерхівки у Кривому Розі

Намагалася вибратися з квартири через вікно

У Кривому Розі з вікна другого поверху випала вагітна жінка. Інцидент стався 29 вересня на вулиці Чарівній. 29-річна постраждала перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

За попередньою інформацією, жінка намагалася вибратися з квартири через вікно, оскільки її нібито закрив чоловік. Про це повідомляє видання "Інформатор Дніпро" з посиланням на власні джерела.

На місце події прибули медики швидкої допомоги. У потерпілої діагностували переломи. Поліція Кривого Рогу підтвердила, що інцидент трапився близько 18:00.

Жінку доставили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі з вікна п'ятого поверху випав 4-річний хлопчик. Дитина отримала серйозні травми і була госпіталізована у важкому стані. За фактом інциденту поліція відкрила кримінальні провадження.

Згідно з інформацією правоохоронців, напередодні трагедії мати з сином гостювала у знайомого, де компанія вживала алкоголь. Наступного дня один із гостей на прохання дитини посадив її на підвіконня, після чого хлопчик випав, зачепившись за москітну сітку. Поліція розслідує справу за статтями про необережне тілесне ушкодження та злісне невиконання батьківських обов'язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі жінка жорстоко розправилася над своїм чоловіком. Вона завдала йому ударів кухонним ножем у спину.