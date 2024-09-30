Пьяная беременная женщина выпала из окна многоэтажки в Кривом Роге

Пыталась выбраться из квартиры через окно

В Кривом Роге из окна второго этажа выпала беременная женщина. Инцидент произошел 29 сентября на улице Волшебной. 29-летняя пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, женщина пыталась выбраться из квартиры через окно, поскольку ее якобы закрыл мужчина. Об этом сообщает издание "Информатор Днепр" со ссылкой на собственные источники.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи. У потерпевшей диагностировали переломы. Полиция Кривого Рога подтвердила, что инцидент произошел около 18:00.

Женщина была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в Одессе из окна пятого этажа выпал 4-летний мальчик. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту инцидента полиция открыла уголовные производства.

Согласно информации правоохранителей, накануне трагедии мать с сыном гостила у знакомого, где компания употребляла алкоголь. На следующий день один из гостей по просьбе ребенка посадил его на подоконник, после чего мальчик выпал, зацепившись за москитную сетку. Полиция расследует дело по статьям о неосторожном телесном повреждении и злостном невыполнении родительских обязанностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге женщина жестоко расправилась над своим мужем. Она нанесла ему удары кухонным ножом в спину.