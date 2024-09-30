За ляпас: у Кривому Розі жінка жорстоко розправилася над своїм чоловіком (фото)

Між жінкою та її цивільним чоловіком виник конфлікт, який закінчився трагічно

У Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали жінку за підозрою у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму співмешканцю. За даними слідства, вона завдала йому ударів кухонним ножем у спину.

Про це повідомила прес-служба ГУНП України у Дніпропетровській області. Інцидент стався 29 вересня в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Між 44-річною жінкою та її цивільним чоловіком виник конфлікт, під час якого потерпілий отримав удар кухонним ножем у спину.

Чоловіка доправили до лікарні для надання першої медичної допомоги. Саму жінку затримали, а знаряддя вчинення злочину (кухонний ніж) вилучили.

Жінку затримали у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Якщо суд визнає її провину, то їй може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі вирішується питання про обрання затриманого запобіжного заходу.

Знаряддя скоєння злочину

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Броварському районі Київської області чоловік під час розпивання алкогольних напоїв зі своєю супутницею завдав їй понад три десятки ударом ножем.