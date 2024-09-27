Дід забив палицею до смерті собаку у Львові: "покарання" розгнівало українців

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років

Поки одні рятують чотирилапих з-під завалів після ударів Росії, інші їх вбивають. У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою. Посеред дня чоловік палицею до смерті забив тварину.

Про це повідомляє поліція Львівщини. Там зазначили, що подія трапилась 26 вересня на вулиці Щирецькій у Львові.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. На подвір’ї будинку поліцейські виявили труп собаки.

Труп собаки. Фото Тетяна Федько

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який завдав смертельних травм тварині. Ним виявився 84-річний львів’янин.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Окрім цього, Тетяна Федько у "Спільноті собачників Львова" опублікувала відео. На оприлюднених кадрах видно, як літній чоловік дерев'яною палицею жорстоко бʼє тварину.

Окрім цього, жінка зазначає, що у дворі перебувала ще одна собака, але правоохоронці її не вилучили у власника, адже нібито "не побачили загрози для її життя". За її словами, поліцейські могли вилучити не тільки труп тварини, але і невідому рослину з характерним запахом коноплі.

Українців обурило таке поводження з тваринами. Під дописом Тетяни вони написали свою думку.

Одна користувачка під дописов опублікувала скрін зі сторінки власниці собаки. Вона пише, що під її дописами є фотографії вбитої тварини, милі дописи та іконки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Рівненській області чоловік знущався з собаки на очах у дітей.