Дед забил палкой до смерти собаку во Львове: "наказание" разгневало украинцев

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком от одного до трех лет

Пока одни спасают четвероногих из-под завалов после ударов России, другие их убивают. Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Посреди дня мужчина палкой до смерти забил животное.

Об этом сообщает полиция Львовской области. Там отметили, что событие произошло 26 сентября на улице Щирецкой во Львове.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2. Во дворе дома полицейские обнаружили труп собаки.

Труп собаки. Фото Татьяна Федько

Правоохранители установили личность злоумышленника, нанесшего смертельные травмы животному. Им оказался 84-летний львовянин.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком от одного до трех лет или лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Кроме этого, Татьяна Федько в "Сообществе собачников Львова" опубликовала видео. На обнародованных кадрах видно, как пожилой человек по деревянной палке жестоко бьет животное.

Кроме того, женщина отмечает, что во дворе находилась еще одна собака, но правоохранители ее не изъяли у владельца, ведь якобы "не увидели угрозы ее жизни". По ее словам, полицейские могли изъять не только труп животного, но и неизвестное растение с характерным запахом конопли.

Украинцев возмутило такое обращение с животными. Под сообщением Татьяны они написали свое мнение.

Одна из комментаторов в сообщении опубликовала скрин со страницы владелицы собаки. Она пишет, что под ее постами есть фотографии убитого животного, милые сообщения и иконки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровенской области мужчина издевался над собакой на глазах у детей.