Задушив собаку та викинув у смітник: у Києві хлопець помстився колишній

Зловмиснику загрожує до 3-х років позбавлення волі

У Києві 25-річний хлопець вирішив помститися дівчині та вбив собаку. Сталося це після того, як вона вирішила розірвала з ним стосунки.

Дівчина розповіла, що пішла з дому після сварки з хлопцем, а коли повернулася, то знайшла свого песика мертвим у пакеті біля смітника. Про це повідомляє поліція Києва.

"До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 25-річна місцева мешканка із повідомленням про те, що колишній хлопець вбив її собаку. При спілкуванні з поліцейськими жінка розповіла, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась – побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника", — йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, співмешканець потерпілої завдавав тварині чисельних ударів й задушив, а тіло викинув до смітника. Судово-медична експертиза встановила, що смерть собаки наступила через механічну асфіксію.

За словами зловмисника, мотивом вбивства було бажання помститися колишній.

Слідчі затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру за статтею 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. За вчинене йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві вбивця-рецидивіст задушив сестру її ж сумочкою за 50 гривень. Злочинця було оперативно затримано.