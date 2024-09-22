В Курській області знищили високопоставленого військового РФ: його підлеглі вбивали українців у Бучі (відео)

Точна дата його загибелі невідома

У Курській області, ймовірно, було знищено підполковника російської армії. Мова йде про командира 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ РФ (в/ч 74268, Псков) Куріна Олександра В'ячеславовича (позивний "Шкіпер").

Про це повідомляє Telegram-канал "Досьє шпигуна". Зазначається, що його було знищено орієнтовно 12-14 вересня внаслідок удару FPV-дрона поблизу селища Глушково. Автор каналу також написав, що це "велика втрата для ПДВ".

Також повідомляється, що 29 серпня по автомобілю, в якому знаходився підполковник, також було завдано удару FPV-дроном. Внаслідок удару помер заступник командира полку Юрій Михайлов, а Курін дивом вижив.

Своєю чергою блогер Сергій Стерненко опублікував декілька відео, на одному з яких, ймовірно, зафіксовано момент знищення Куріна. Він зазначив, що українські воїни багато працювали по ворогу, тож виокремити де саме був "Шкіпер" доволі складно.

За даними ЗМІ, військові саме цього полку були присутні у Бучі Київської області навесні 2022 року. Вони були ідентифіковані як безпосередні виконавці вбивств місцевих жителів.

Нагадаємо, у мережі почала з’являтися інформація, що російські військові застосували дрони з хімічною речовиною. Від нього на тілі начебто виникають хімічні опіки.