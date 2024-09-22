У мережі поширюють моторошні кадри "наслідків атаки російською хімзброєю": влада відреагувала (фото)

Людей закликали не панікувати

У мережі почала з’являтися інформація, що російські військові застосували дрони з хімічною речовиною. Від нього на тілі начебто виникають хімічні опіки.

У Дніпропетровській ОВА прокоментували інформацію. Глава адміністрації Сергій Лисак наголосив, що жодного такого випадку не сталося.

"Прошу — без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров’я", - зазначив Лисак.

Він також нагадав про правила безпеки – не торкатися підозрілих предметів та негайно звертатися до екстрених служб.

Водночас, зовсім недавно оперативно-тактичне угруповання "Харків" у соцмережах заявило про те, що російські окупанти почали обробляти дрони невідомою речовиною, яка за тактильного контакту викликає хімічні опіки.

При цьому військові закликали не торкатися безпілотників без засобів захисту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще навесні 2024 року з’явилася інформація, що російські військові використовують гранати зі сльозогінним газом на фронті. Загалом від цього постраждало близько 500 українських військових і щонайменше один із них загинув.