В Курской области уничтожили высокопоставленного военного РФ: его подчиненные убивали украинцев в Буче (видео)

Точная дата его гибели неизвестна

В Курской области, вероятно, был уничтожен подполковник российской армии. Речь идет о командире 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (в/ч 74268, Псков) Курине Александре Вячеславовиче (позывной "Шкипер").

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что он был уничтожен ориентировочно 12-14 сентября в результате удара FPV-дрона вблизи поселка Глушково. Автор канала также написал, что это "большая потеря ВДВ".

Также сообщается, что 29 августа по автомобилю, в котором находился подполковник, также был нанесен удар FPV-дроном. В результате удара умер заместитель командира полка Юрий Михайлов, а Курин чудом выжил.

В свою очередь блоггер Сергей Стерненко опубликовал несколько видео, на одном из которых, вероятно, зафиксирован момент уничтожения Курина. Он отметил, что украинские воины много работали по врагу, поэтому выделить, где именно был "Шкипер", довольно сложно.

По данным СМИ, военные этого полка присутствовали в Буче Киевской области весной 2022 года. Они были идентифицированы в качестве непосредственных исполнителей убийств местных жителей.

Напомним, в сети начала появляться информация, что российские военные применили дроны с химическим веществом. От него на теле якобы возникают химические ожоги.