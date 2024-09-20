Шериф застрелил окружного судью в США и сдался на месте (фото)
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- 2013
Расследование дела еще продолжается
В четверг, 19 сентября, в американском штате Кентукки шериф округа Шон Стайнс застрелил окружного судью Кевина Маллинса. Убийство произошло прямо у здания суда округа Летчер.
Как сообщает ABC News, преступление произошло около двух часов дня по местному времени в городе Уайтсберг. Полицейские и работники скорой помощи обнаружили 54-летнего Маллинза с многочисленными огнестрельными ранениями. По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, судья был застрелен в его кабинете.
После этого на месте преступления без сопротивления был задержан 43-летний шериф округа. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Полиция штата заявила, что судью застрелили в ходе спора, но пока не разъяснила, о чем был спор и какие могли быть мотивы стрелявшего.
Как пишет местная газета Mountain Eagle, шериф Стайнс пришел в приемную судьи и сказал служащим , что ему нужно поговорить с судьей наедине. Стайнс и Маллинс и вдвоем вошли в кабинет судьи и закрыли за собой дверь, после чего раздались выстрелы.
По данным газеты, шериф Стайнс вышел в фойе суда с поднятыми руками и сдался полиции. В здании суда на момент стрельбы находились около 50 человек, никто из них не пострадал.
По словам официальных лиц, шериф был доставлен в изолятор временного содержания. Стайнс сотрудничает с органами власти, проводящими расследование.
Маллинз работал судьей 47-го окружного суда Кентукки с 2009 года, когда его назначил тогдашний губернатор Стив Бешер. Он окончил Университет Кентукки и получил степень юриста в Университете Луисвилля.
Напомним, очередная стрельба всколыхнула американский штат Джорджия в первые дни нового учебного года. В средней школе Апалачи в городе Виндер произошло трагическое событие, в результате которого погибли четыре человека, а еще девять получили ранения.