Бив по голові руками та ногами: підліток жорстко напав на однолітку в Ужгороді (відео)

Особи неповнолітніх намагаються з’ясувати правоохоронці

В Ужгороді підліток жорстоко побив дівчинку. Цим випадком займається ювенальна поліція.

Відеозапис був оприлюднений місцевими телеграм-каналами. Зокрема, його оприлюднив журналіст Віталій Глагола.

"Як мені повідомили в поліції — вони вже займаються цією подією, встановлюють особи підлітків для подальшого вжиття необхідних заходів і притягнення до відповідальності", — написав журналіст.

На кадрах видно, що хлопець почав з’ясовувати стосунки із дівчинкою через те, що та нібито образила його молодшого брата. Спочатку вона мовчки терпить стусани та образи, але потім починає відповідати.

Зрештою це перетекло у бійку, під час якої підліток спочатку вдарив однолітку по голові кулаком, а коли вона впала, завдав їй по голові ще одного удару ногою.

Інші діти в бійку не втручалися, а лише мовчки спостерігали за тим, що відбувається.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

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