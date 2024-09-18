Мог быть под наркотиками: в Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу на заправке (фото)

Задержанному вручили подозрение по четырем статьям

Мужчина, который устроил стрельбу на заправке в Киеве, получил подозрение. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в соцсети Facebook. Отмечается, что 41-летнему злоумышленнику инкриминируют обвинения сразу по четырем статьям: умышленное убийство по корыстным мотивам, незаконное завладение транспортным средством, разбой и незаконное обращение с оружием.

Там напомнили, что нападение на заправке в Святошинском районе произошло около 7 часов утра 18 сентября. Там мужчина выстрелил из ружья в 65-летнего местного жителя, забрал его сумку и уехал с места происшествия на автомобиле убитого.

Задержать злоумышленника удалось неподалеку от места совершения преступления, а правоохранители не исключают, что он находился под действием наркотических средств.

Автомобиль погибшего был найден на территории гаражного кооператива. В доме задержанного и его гараже нашли гранату и патроны, сейчас их происхождение устанавливается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области был хладнокровно убит молодой мужчина. Его труп злоумышленник планировал похоронить во дворе своего дома и для этих целей даже выкопал могилу.