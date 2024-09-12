На Полтавщині дружина священника за кермом збила жінку і ще тричі проїхалась по ній: подробиці трагедії

Загиблою виявилася дружина воїна, який поліг на війні за півтора дня до цього

У соцмережі потрапило відео жахливої ДТП, що сталася 7 вересня близько 10:00 на вулиці Незалежності у колишньому райцентрі Машівка Полтавської області. На ньому видно, як автомобіль "Сhevrolet Сruzе" білого кольору збиває по ходу руху двох осіб, що йдуть по тротуару.

При цьому одна людина потрапляє під передні колеса автівки, і вона її протягує вперед. Загальмувавши на якусь мить, водій здає назад, переїжджаючи потерпілого, а потім знову рушає вперед через тіло і нарешті зупиняється.

Очевидці розповідають про те, що лишилося за коротким відео. Кажуть, поряд у кафе знаходилася група військових, яка, можливо, зупинилася випити кави. Чоловіки у формі одразу ж кинулись на місце трагедії. Щоб дістати понівечене тіло з-під коліс машини-вбивці, знадобилася сила щонайменше п’ятнадцяти осіб.

Виявилось, що за кермом перебувала 51-річна матінка — дружина священника місцевої релігійної громади Української православної церкви. Її несамовитий крик, кажуть, чуло пів Машівки.

А загиблою виявилася 48-річна Світлана Григоренко з села Кустолово-Суходілка. Потерпілою — її 51-річна родичка, начебто сестра. Жінку в тяжкому стані забрала "швидка".

Того дня обидві жінки приїхали до Машівки, щоб скупитися на похорони — 5 вересня на сумському напрямку загинув 52-річний чоловік Світлани, Віктор Григоренко. Вони йшли з церкви, де, кажуть місцеві, домовилися зі священником про відспівування, й купили на похорони чоловіка необхідні православні атрибути.

-Такого страшного подвійного похорону ніхто в нашій громаді не пригадує, — розповідає "Телеграфу" секретар Михайлівської ради Ольга Гринчук. — Хоча ми вже похоронили 22-х учасників російсько-української війни. Світлана з Віктором жили душа в душу, він за нею горою стояв, а вона — за ним. Може, тому їх Бог і забрав з різницею в півтори доби…

Віктор деякий час працював у Полтавській виправній колонії №64, але більшість його трудового життя пов’язане з Машівською виправною колонією №9, де працював і його батько-військовослужбовець.

З початком війни в 2014 році Віктор став на захист Батьківщини. Більше року брав участь в АТО. Повернувшись додому, працював трактористом у місцевому сільгосппідприємстві. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, 12 березня 2022 року чоловіка мобілізували. Що таке пекло, він знав не з чуток, бо практично рік воював на надзвичайно гарячому бахмутському напрямку. Згодом його перекинули на Сумщину, де також було доволі нелегко… Востаннє Віктор приїжджав додому в травні, якраз на шкільний випускний доньки Анастасії. Для дівчини, розповідають односельці, це був справжній подарунок долі. Вона понад усе любила тата й мріяла стати військовою, як і він.

До речі, син загиблих, Сергій, також служить у лавах ЗСУ, боронить Україну на фронті.

Віктор був чудовим сім’янином і батьком. Умів постояти за себе, не терпів неправди, був справедливим, мав багато друзів. Спокійний, урівноважений, небагатослівний. Якось при зустрічі у нього запитали, мовляв, як там, на війні. Він тільки й відповів: "Важко, дуже важко…".

Його дружина і мати двох їхніх прекрасних дітей Світлана була справжньою хранителькою домашнього вогнища. Сама вона родом із Закарпаття.

За фактом ДТП слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водійку затримано, суд обрав їй міру запобіжного заходу – домашній арешт у нічний час.

Слідство встановлює причини та обставини ДТП. Наразі відомо лише, що винуватиця трагедії не знаходилась у стані алкогольного сп’яніння чи під дією психотропних речовин.

Є припущення, що матінка могла переплутати педалі гальма і швидкості, а після того, як збила людей, запанікувала й наробила лиха.

У Машівці місцеві говорять, що матінка начебто перебуває в психіатричній лікарні. Чи то в неї дійсно з’явилися проблеми з психікою, чи то це превентивний спосіб для уникнення відповідальності за скоєне.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що п’яний священник на КАМАЗі врізався у стовп і побив поліцейську. Під час затримання водій поводив себе агресивно. Також він намагався чинити опір працівниці патрульної поліції — хотів відібрати її зброю та побив. Поліцейську забрали до лікарні.