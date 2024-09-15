Записала передсмертне відео: під Львовом 12-річна дівчинка випала з вікна, "Телеграф" дізнався деталі

Трагедія сталася у місті Новояворівськ

На Львівщині з вікна багатоповерхового будинку викинулась 12-річна дівчинка. Від одержаних травм вона загинула на місці події.

Про це "Телеграфу" повідомила начальниця відділу комунікації Поліції Львівської області Світлана Добровольська. Вона підтвердила, що такий випадок справді був.

"Повідомлення надійшло 14 вересня о 20:20. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 12-річна дівчинка випала з вікна на сходовій клітці на 9 поверсі", — сказала Добровольська.

Вона наголосила, що за цим фактом встановлюються всі обставини події. Відкрило кримінальне провадження.

Також у мережі "Телеграф" виявив відео, яке, ймовірно, загибла могла записати перед своєю смертю. Ролик був знятий з верхніх поверхів багатоповерхівки у місті Новояворівськ і триває лише кілька секунд.

"Один рух і я всім потрібна", - зазначила у підписі до відео його авторка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні цього року у Києві жінка вистрибнула з 15 поверху. Було встановлено, що загиблій було 43 роки.