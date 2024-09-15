Записала предсмертное видео: под Львовом 12-летняя девочка выпала из окна, "Телеграф" узнал детали

Трагедия случилась в городе Новояворовск

Во Львовской области из окна многоэтажного дома выбросилась 12-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Об этом "Телеграфу" сообщила начальница отдела коммуникации Полиции Львовской области Светлана Добровольская. Она подтвердила, что такой случай действительно был.

"Сообщение поступило 14 сентября в 20:20. На месте работала следственно-оперативная группа. Установлено, что 12-летняя девочка выпала из окна на лестничной клетке на 9 этаже", — сказала Добровольская.

Она подчеркнула, что по данному факту устанавливаются все обстоятельства происшествия. Открыло уголовное производство.

Также в сети "Телеграф" обнаружил видео, которое, предположительно, погибшая могла записать перед своей смертью. Ролик был снят с верхних этажей многоэтажки в городе Новояворовск и длится всего пару секунд.

"Одно движение и я всем нужна", — отметила в подписи к видео его автор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве женщина выпрыгнула с 15 этажа. Было установлено, что погибшей было 43 года.