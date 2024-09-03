Росіяни знову розстріляли українських військовополонених: прокуратура повідомила подробиці

Окупанти не вперше роблять такий злочин

Російські окупанти вчергове розстріляли українських військовополонених. Це сталося на Торецькому напрямку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Там зазначили, що 3 вересня в одному з Telegram-каналів було опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками ЗС РФ українських військовослужбовців.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються", — зазначили в ОГП.

Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Своєю чергою лейтенант Збройних сил України на позивний "Алекс", автор Telegram-каналу "Офіцер" повідомив, що розстріл наших бійців українські військові зафіксували за допомогою безпілотника. За його інформацією, це сталося у понеділок, 2 вересня.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, жорстоко вбили українського військовополоненого та розчленили його труп. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже звернувся до міжнародних організацій щодо цього. Він опублікував фото тіла з відрізаними головою та кінцівками.