Черговий кривавий злочин: росіяни розстріляли беззбройних полонених українців біля Роботиного (фото)

В прокуратурі вже відреагували

Окупанти продовжують скоювати воєнні злочини на території нашої країни. Так, в мережі поширюють ще один звірячий вчинок військових РФ. На Запорізькому напрямку російські окупанти нібито розстріляли українських військовополонених.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна.Новини". Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ. Переглянути відео можна за посиланням.

В Офісі прокурора повідомили, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.

Варто зазначити, що окупанти такий злочин роблять не вперше. Росіяни опублікували відео розстрілу українських військовополонених у районі села Кринки на Херсонщині для створення видимості успіху на цьому напрямі фронту.

Україна також вже зверталась до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста через розстріл українських військових в Авдіївці. Організації просять зафіксувати черговий злочин та з’ясувати всі його обставини.

Окрім цього, "Телеграф" з’ясовував, з чим пов’язані показові страти наших військових, чи існують шанси на трибунал для їх виконавців і чому Україна не може нехтувати стандартами утримання полонених.