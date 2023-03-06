Окупанти розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні"

Черговий матеріал для Гаазького трибуналу

Російські окупанти скоїли черговий страшний воєнний злочин. Вони розстріляли українського полоненого.

Про це повідомив український активіст і блогер Сергій Стерненко на своїй сторінці у Twitter.

"Ще один воєнний злочин росіян. Український військовий потрапив у полон. Після того, як він сказав "Слава Україні", росіяни вистрілили в нього і зняли це на відео", — пише блогер. Зазначимо, справжність відео не встановлена, місце та час зйомки наразі невідомі.

На відео відреагували в Офісі президента. Як написав голова Офісу Андрій Єрмак:

"Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон — ще один приклад цього. А ще — це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", — йдеться у повідомленні.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що відправив відео своїм іноземним колегам. За його словами, розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій.

"Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють…", — наголошує уповноважений.

У соцмережах також пишуть про це. Відомі блогери та журналісти публікують з цього приводу своє обурення. Відзначають героїзм чоловіка, який не побоявся сказати перед ворогом гасло "Слава Україні!".

Нагадаємо, що в катівнях окупантів знайшли засоби для сексуального насилля. Підозрюють, що керівництво окупантів видавало їх та сприяло усім можливим формам знущань.

Також нагадаємо, що у Києві запрацює Міжнародний кримінальний суд, який розслідуватиме воєнні злочини рф. МКС дозволить більш якісно притягнути росію до відповідальності за скоєні воєнні злочини.