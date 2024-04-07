Росіяни знову розстріляли українських військовополонених: усі подробиці та реакція України
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Представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції
Російські військові злочинці знову розстріляли українських військовополонених. Окупанти записали це на відео та виклали у мережу.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України. За його даними, чергова трагедія сталася у Кринках (Херсонська область).
Що сталося
7 квітня в одному з Telegram-каналів було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює кілька пострілів у беззбройних та нерухомих військових, ймовірно з автомата.
Реакція прокуратури
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій вищим командуванням російських збройних сил", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Окупанти розстріляли українських військових, які здалися в полон, біля Бахмута.