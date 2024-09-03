Россияне снова расстреляли украинских военнопленных: прокуратура сообщила подробности

Оккупанты не впервые совершают такое преступление

Российские оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. Это произошло на Торецком направлении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там отметили, что 3 сентября в одном из Telegram-каналов была опубликована информация о предполагаемом расстреле представителями ВС РФ украинских военнослужащих.

В сообщении говорится, как трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время распространенные данные проверяются", — отметили в ОГП.

Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В свою очередь лейтенант Вооруженных сил Украины на позывной "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер" сообщил, что расстрел наших бойцов украинские военные зафиксировали с помощью беспилотника. По его информации, это произошло в понедельник, 2 сентября.

Напомним, россияне, вероятно, жестоко убили украинского военнопленного и расчленили его труп. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в международные организации по этому поводу. Он опубликовал фотографии тела с отрезанными головой и конечностями.