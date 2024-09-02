Ціна знущання над дитиною – 850 гривень? Випадок сексуального насильства над 12-річним хлопчиком перетворюється на гучний скандал

Справу не зразу кваліфікували як кримінальний злочин

Напередодні нового навчального року Україну сколихнула новина: у колишньому райцентрі Котельва на Полтавщині поліцейські намагалися приховати факт сексуального насилля над 12-річним хлопчиком, яке вчинили два старші за нього підлітки. Замість того, щоб порушити кримінальне провадження, вони кваліфікували дії зловмисників як хуліганство. На основі отриманих від слідчих документів суд застосував щодо їхніх батьків доволі м’яке покарання: одна мати має сплатити 850 гривень штрафу, а інша — 1190.

"850 гривень — це ціна знущання над дитиною?" — резонно обурилися котелевці, дізнавшись про таке рішення, й підняли хвилю гніву в соціальних мережах. Завдяки суспільному розголосу четверо поліцейських, причетних до справи, були відсторонені від виконання службових обов’язків. Щодо них проводиться службове розслідування.

А за фактом знущання над малолітнім хлопчиком відкрито таки кримінальне провадження за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням у тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України). Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області.

"Телеграф" дізнався про деякі пікантні деталі цієї справи.

Третій фігурант справи — син працівника ТЦК та СП?

Згідно з розповсюдженою через соціальні мережі інформацією, одного червневого дня близько 15:00 на пляжі "Мусійка" на річці Ворскла двоє 14-річних школярів влаштували екзекуцію для 12-річного Родіона. При цьому третій, дорослий хлопець, фільмував на камеру мобільного телефона цей жах. Судячи зі скріншотів відео, яке вже видалене із соціальних мереж, підлітки встромили у пісок ломаку й змушували хлопчика сідати на неї. Ті, хто бачив відео, були шоковані кадрами жорстокості.

Пляж "Мусійка"

Скріншот з відео

Про те, що відбувся суд над зловмисниками, які самі себе засвітили, мама потерпілого дізналася лише наприкінці серпня. Зі слів жінки, які наводять місцеві активісти, на розгляд справи її не запрошували.

Скріншот з відео

Мама Родіона працює на фермі агрофірми "Маяк", має ще одного сина й доньку. За відгуками, гарна і беззахисна жінка.

Після того, як 31 серпня місцеві жителі провели під стінами поліцейського відділку стихійний мітинг, за розслідування справи взялися слідчі з Полтави. Родіону та його мамі — наляканим, виснаженим, емоційно пригніченим — вони влаштували додаткове опитування.

Мітинг біля поліцейського відділку

Мешканців Котельви обурило не тільки м’яке покарання для матерів "хуліганів", як їх кваліфікували в суді, а й те, що третій фігурант справи, який вів зйомку сексуального насилля, а потім розповсюджував відео серед знайомих, взагалі не фігурував у матеріалах розслідування.

Котельва — селище невелике, тут усі про всіх знають. Як повідомили "Телеграфу" місцеві жителі, третім, який робив відео і керував неповнолітніми, нібито був 22-річний син співробітника місцевого ТЦК та СП. На умовах анонімності місцева жителька розповіла нам, що він нібито "утік з армії, гуляє по Котельві, вживає наркотики, гарно одягається, добре знає закони, має власного адвоката".

Багато хто, як можна судити з обговорення проблеми у місцевому чаті "Наш край", у тому, що злочин намагалися приховати, звинувачує селищного голову Тетяну Корост, яка лише на третій день після розголосу події звернулася до мешканців громади, запевнивши їх, що ситуація під контролем. Повідомила, що потерпілій родині запропоновано кілька варіантів психологічної допомоги, а взаємодія між правоохоронними органами, службою у справах дітей, органами освіти та медицини в напрямку запобігання правопорушень у дитячому середовищі та соціального захисту дітей буде посилена.

Місцева мешканка, психолог за фахом Марина Корост написала: "Сьогодні у нас з вами перевернувся світ, а всі мами пригорнули своїх дітей ще ближче до себе, і всі замовкли від страху: що буде далі? — написала вона на своїй сторінці у Facebook. — Всі здригнулись над насиллям неповнолітньої дитинки! Дитинці 12 років, а життя їй зламали. Зламали всі, хто причетний до громади, освіти, влади! Бездіяльність та невиконання законів України спричинило це насилля! Кумівство та звʼязки, покривання своїх спричинило трагедію! Бо у нас ніяка муха не сяде на гілочку без дозволу Тетяни Миколаївни. Ніяка муха в ролі начальника поліції Котельви, директорів шкіл, освіти, суддів, прокуратури не виконує і не приймає рішень без її вказівок. Тому вони приймаються не за законами, а за її настроєм та бажаннями!

Чому я говорю про це? Бо знову полетять голови не тих! Скоріше за все, полетять з посад судді, начальник відділення поліції Андрій Аджубей, а голова Котелевської громади залишиться на своєму місці! Хоча це 100% була її вказівка, щоб ми від самого червня не знали про цю трагедію!

Прошу всіх небайдужих котелевців вплинути на достроково закінчення повноважень Корост Тетяни Михайлівни! Бо в нас система побудована так, що всі їй підпорядковуються. Вона знищила всі альтернативи для людей!

Цей хлопчик — тригер для всього селища Котельва та Котелевської громади! Ця трагедія — лакмусовий папірець на порядність, честь, гідність, доброту та вміння співчувати ближньому. І кожен повинен зробити свій вибір: промовчати чи стати на захист Родіона та недопущення повторення таких трагедій!".

"Ми зараз боїмося за своїх дітей. Хочемо, щоб була справедливість. Адже кривдники не понесли жодного покарання, — каже Таїса Фурдунь, мама малолітнього сина.

"Ми хочемо, щоб покарали тих, хто знущався над хлопчиком, — додає Анастасія Демиденко. — Бо страшно відпускати дітей на річку чи навіть десь гуляти".

Підлітки можуть нести кримінальну відповідальність з 14 років

Про зловмисників та їхні родини відомо небагато. 14-річний А. Н. навчається у Котелевському ліцеї №2, а його ровесник М. Ж. — у ліцеї №4. Ім’я та прізвище третього, повнолітнього учасника злочину, відоме, його причетність до скоєння злочину перевіряється.

Батьки ж Н. та Ж. відбулися адміністративними штрафами, бо вони відповідали перед судом за "хуліганські" дії своїх синів і за те, що їх не доглянули, а не за групове умисне нанесення тілесних ушкоджень та завдання моральної шкоди.

Детальніше про судові рішення можна дізнатися з витягів із судових реєстрів від 7 серпня та 8 серпня, які підтверджують те, що перед судом постали батьки неповнолітніх ґвалтівників, а не вони самі. Вчинений підлітками злочин судді Котелевського районного суду Антоніна Шолудько та Ганна Гуляєва на підставі отриманих із сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №4 Полтавського райуправління кваліфікували як правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

У судових постановах дійсно нічого не сказано про сексуальне насильство. Лише зазначено, що неповнолітні ображали, примушували оголятися, знімали з потерпілого плавки та принижували. При цьому начебто М. фіксував усе на телефон і в подальшому поширював відео серед своїх знайомих.

Згідно з матеріалами справи, мама одного із "хуліганів" самостійно виховує чотирьох дітей, а друга має одну дитину і вже притягувалась до адміністративної відповідальності. "Мама А. щиро розкаялася та додатково пояснила, що вона провела з сином виховну бесіду з роз`ясненням належної поведінки у майбутньому. А. дав критичну оцінку вчиненим ним діям та обіцяв не допускати подібних чи інших протиправних дій в майбутньому", — зазначено в одній з постанов. Оскільки жінка не має постійної роботи, то її оштрафували всього на 850 гривень. Мати іншого "провопорушника" має сплатити 1190 гривень.

Після суду одна з оштрафованих, забравши сина, причетного до скоєння жорстокого злочину, виїхала начебто на Житомирщину.

Тим часом після розголосу цієї жахливої історії 2 вересня слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції повідомив про підозру у вчиненні злочину одному з неповнолітніх, який досягнув 15-річного віку, а заодно пред’явив підозру у вчиненні сексуального насильства та у втягненні неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність ще одному фігуранту справи, якого раніше слідчі "не знайшли" — 22-річному місцевому хлопцеві. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Згідно з ч.2 ст. 22 Кримінального кодексу України, за умисні тяжкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, зґвалтування чи сексуальне насильство і ще за низку злочинів кримінальна відповідальність настає з 14 років! У цьому віці підлітки можуть навіть бути позбавлені волі на певний строк — від шести місяців до десяти років. Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах (стаття 102 КК України).

"Відповідальність за зґвалтування настає з 14-ти років. Особиста. Не батьків. Але, щоб внести в ЄРДР відомості й почати розслідування саме по факту зґвалтування, потрібна заява про злочин від батьків. "Хуліганство" або "адмінка" — це коли немає заяви [з боку потерпілого], — роз’яснює в обговореннях юристка Євгенія Закревська.

"Батьки отримали штраф у суді тому, що саме адміністративний протокол склали відносно них працівники поліції, і суд може розглянути адміністративну справу тільки в межах того, що до нього прийшло. Для того, щоб притягнути особу до адміністративної відповідальності, не треба викликати інших осіб — у суді досліджуються письмові докази.

Інше питання, невже його (потерпілого – Ред.) батьки з червня жодного разу не поцікавилися, що зі справою? Чи дивився дитину експерт? Адже, відповідно до даних судового рішення є відео, як дитину примушували оголяться та знімати плавки", — коментує правознавиця Анна Карпова.

Та доки тривають пошуки винних у нарузі над малолітньою дитиною, небайдужі українці створили групу Друзі Родіона. Буквально за день її учасники зібрали понад 200 тисяч гривень для потреб потерпілої родини, в тому числі на оплату адвоката. Хоча окремі захисники зголосилися брати участь у справі безоплатно. Водночас для Родіона та його мами підшукують безпечне місце, де б вони могли відійти морально від пережитого.

"Ми не можемо змінити того, що трапилось, але ми можемо змінити точку зору на це. І в наших силах із точки зору "невдаха" зробити точку зору "суперзірка", з якою всі хочуть дружить, і ніхто не захоче ображати", — написав адміністратор групи Андрій Сахно.

У Родіона за останній день літа і за перший день осені з’явилось понад 3,3 тисячі віртуальних друзів, які готові робити для нього реальне добро. І ця цифра постійно росте.

А його справа знаходиться на контролі в Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, а також Офісу Генерального прокурора.