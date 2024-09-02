Цена издевательства над ребенком – 850 гривен? Случай сексуального насилия над 12-летним мальчиком превращается в громкий скандал

Дело не сразу квалифицировали как уголовное преступление

В преддверии нового учебного года Украину всколыхнула новость: в бывшем райцентре Котельва на Полтавщине полицейские пытались скрыть факт сексуального насилия над 12-летним мальчиком, которое совершили двое старших подростков. Вместо того, чтобы возбудить уголовное производство, они квалифицировали действия злоумышленников как хулиганство. На основе полученных от следователей документов суд применил к их родителям довольно мягкое наказание: одна мать должна уплатить 850 гривен штрафа, а другая — 1190.

"850 гривен — это цена издевательства над ребенком?" — резонно возмутились котелевцы, узнав о таком решении и подняли волну гнева в социальных сетях. Благодаря общественной огласке четверо полицейских, причастных к делу, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. В их отношении проводится служебное расследование.

А по факту издевательства над малолетним мальчиком возбуждено уголовное производство по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.

"Телеграф" узнал некоторые пикантные детали этого дела.

Третий фигурант дела – сын работника ТЦК и СП?

Согласно распространенной через социальные сети информации, в один июньский день около 15:00 на пляже "Мусийка" на реке Ворскла двое 14-летних школьников устроили экзекуцию для 12-летнего Родиона. При этом третий, взрослый парень, снимал на камеру мобильного телефона этот ужас. Судя по скриншотам видео, которое уже удалено из социальных сетей, подростки вонзили в песок палку и заставляли мальчика садиться на нее. Видевшие видео были шокированы кадрами жестокости.

Пляж "Мусийка"

Скриншот с видео

О том, что состоялся суд над злоумышленниками, которые себя засветили, мама потерпевшего узнала только в конце августа. По словам женщины, которые приводят местные активисты, на рассмотрение дела ее не приглашали.

Скриншот с видео

Мама Родиона работает на ферме агрофирмы "Маяк", у нее есть еще один сын и дочь. По отзывам, хорошая и беззащитная женщина.

После того, как 31 августа местные жители провели у стен полицейского отделения стихийный митинг, за расследование дела взялись следователи из Полтавы. Родиону и его маме — испуганным, истощенным, эмоционально подавленным — они устроили дополнительный опрос.

Митинг возле полицейского участка

Жителей Котельвы возмутило не только мягкое наказание для матерей "хулиганов", как их квалифицировали в суде, но и то, что третий фигурант дела, который вел съемку сексуального насилия, а затем распространял видео среди знакомых, вообще не фигурировал в расследовании.

Котельва — поселок небольшой, здесь все обо всех знают. Как сообщили "Телеграфу" местные жители, третьим, который делал видео и руководил несовершеннолетними, является якобы 22-летний сын сотрудника местного ТЦК и СП. На условиях анонимности местная жительница рассказала нам, что он якобы "сбежал из армии, гуляет по Котельве, употребляет наркотики, хорошо одевается, хорошо знает законы, имеет собственного адвоката".

Многие, как можно судить по обсуждению проблемы в местном чате "Наш край", в том, что преступление пытались скрыть, обвиняют поселкового голову Татьяну Корост, которая только на третий день после огласки произошедшего обратилась к жителям общины, заверив их, что ситуация под контролем. Сообщила, что пострадавшей семье предложено несколько вариантов психологической помощи, а взаимодействие между правоохранительными органами, службой по делам детей, органами образования и медицины в направлении предотвращения правонарушений в детской среде и социальной защиты детей будет усилено.

Местная жительница, психолог по специальности Марина Корост написала: "Сегодня у нас с вами перевернулся мир, а все мамы прижали своих детей еще ближе к себе, и все смолкли от страха: что будет дальше? — написала она на своей странице в Facebook. — Все содрогнулись над насилием несовершеннолетнего ребёнка! Реюенку12 лет, а жизнь ему сломали. Сломали все, кто причастен к обществу, образованию, власти! Бездействие и неисполнение законов Украины повлекло это насилие! Кумовство и связи, покрытие своих повлекло за собой трагедию! Потому что у нас никакая муха не сядет на веточку без разрешения Татьяны Николаевны. Никакая муха в роли начальника полиции Котельвы, директоров школ, образования, судей, прокуратуры не выполняет и не принимает решения без ее указаний. Поэтому они принимаются не по законам, а по ее настроению и желаниям!

Почему я говорю об этом? Потому что снова полетят головы не тех! Скорее всего, полетят с должностей судьи, начальник отделения полиции Андрей Аджубей, а глава Котелевской общины останется на своем месте! Хотя это 100% было ее указание, чтобы мы с самого июня не знали об этой трагедии!

Прошу всех неравнодушных котелевцев повлиять на досрочное прекращение полномочий Корост Татьяны Михайловны! Ибо у нас система построена так, что все ей подчиняются. Она уничтожила все альтернативы людям!

Этот мальчик – триггер для всего поселка Котельва и Котелевской общины! Эта трагедия — лакмусовая бумажка на порядочность, честь, достоинство, доброту и умение сочувствовать ближнему. И каждый должен сделать свой выбор: промолчать или встать на защиту Родиона и недопущение повторения таких трагедий!"

"Мы сейчас боимся за своих детей. Хотим, чтобы была справедливость. Ведь обидчики не понесли никакого наказания", — говорит Таиса Фурдунь, мама малолетнего сына.

"Мы хотим, чтобы наказали тех, кто издевался над мальчиком, — добавляет Анастасия Демиденко. — Потому что страшно отпускать детей на реку или даже где-нибудь гулять".

Подростки могут нести уголовную ответственность с 14 лет

О злоумышленниках и их семьи известно немного. 14-летний А. Н. учится в Котелевском лицее №2, а его ровесник М. Ж. — в лицее №4. Имя и фамилия третьего, совершеннолетнего участника преступления, известно, его причастность к совершению преступления проверяется.

Родители же Н. и Ж. отделались административными штрафами, потому что они отвечали перед судом за "хулиганские" действия своих сыновей и за то, что за ними не присмотрели, а не за групповое умышленное нанесение телесных повреждений и причинение морального вреда.

Детальнее о судебных решениях можно узнать из выписок из судебных реестров от 7 августа и 8 августа, подтверждающих то, что перед судом предстали родители несовершеннолетних насильников, а не они сами. Совершенное подростками преступление судьи Котелевского районного суда Антонина Шолудько и Анна Гуляева на основании полученных из сектора полицейской деятельности №1 отделения полиции №4 Полтавского райуправления квалифицировали как правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

В судебных постановлениях действительно ничего не сказано о сексуальном насилии. Только указано, что несовершеннолетние оскорбляли, заставляли оголяться, снимали с потерпевшего плавки и унижали. При этом вроде бы М. фиксировал все на телефон и в дальнейшем распространял видео среди своих знакомых.

Согласно материалам дела, мама одного из "хулиганов" самостоятельно воспитывает четырех детей, а вторая имеет одного ребенка и уже привлекалась к административной ответственности. "Мама А. искренне раскаялась и дополнительно объяснила, что она провела с сыном воспитательную беседу с разъяснением должного поведения в будущем. А. дал критическую оценку совершенным им действиям и обещал не допускать подобных или иных противоправных действий в будущем", — отмечено в одному из постановлений. Поскольку у женщины нет постоянной работы, то ее оштрафовали всего на 850 гривен. Мать другого "нарушителя" должна заплатить 1190 гривен.

После суда одна из оштрафованных, забрав сына, причастного к совершению жестокого преступления, выехала якобы на Житомирщину.

Между тем, после огласки этой ужасной истории 2 сентября следственное подразделение Полтавского районного управления полиции сообщило о подозрении в совершении преступления одному из несовершеннолетних, достигшему 15-летнего возраста, а заодно предъявило подозрение в совершении сексуального насилия и в вовлечении несовершеннолетних и малолетних в противоправную деятельность еще одному фигуранту дела, которого ранее следователи "не нашли" — 22-летнему местному парню. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Согласнопо ч.2 ст. 22 Уголовного кодекса Украины, за умышленные тяжкие или средней тяжести телесные повреждения, изнасилование или сексуальное насилие и еще за ряд преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет! В этом возрасте подростки могут быть лишены свободы на определенный срок — от шести месяцев до десяти лет. Несовершеннолетние, приговоренные к наказанию в виде лишения свободы, отбывают его в специальных воспитательных учреждениях ( статья 102 УК Украины ).

"Ответственность за изнасилование наступает с 14-ти лет. Личная. Не родителей. Но чтобы внести в ЕРДР сведения и начать расследование именно по факту изнасилования, нужно заявление о преступлении от родителей. "Хулиганство" или "админка" — это когда нет заявления [со стороны потерпевшего], — разъясняет в обсуждениях юрист Евгения Закревская.

"Родители получили штраф в суде потому, что именно административный протокол составили в отношении них работники полиции, и суд может рассмотреть административное дело только в пределах того, что к нему пришло. Для того, чтобы привлечь лицо к административной ответственности, не нужно вызывать других лиц — в суде исследуются письменные подтверждения.

Другой вопрос, неужели его (потерпевшего. – Ред.) родители с июня ни разу не поинтересовались, что с делом? Смотрел ли ребенка эксперт? Ведь, согласно данным судебного решения, есть видео, как ребенка заставляли оголяться и снимать плавки", — комментирует правовед Анна Карпова.

Но пока продолжаются поиски виновных в издевательстве над малолетним ребенком, неравнодушные украинцы создали группу Друзья Родиона. Буквально за день ее участники собрали более 200 тысяч гривен для нужд потерпевшей семьи, в том числе на оплату адвоката. Хотя отдельные защитники вызвались участвовать в деле безвозмездно. В то же время для Родиона и его мамы подыскивают безопасное место, где они могли бы отойти морально от пережитого.

"Мы не можем изменить случившееся, но мы можем изменить точку зрения на это. И в наших силах с точки зрения "неудачника" сделать точку зрения "суперзвезда", с которой все хотят дружить, и никто не захочет оскорблять", — написал администратор группы Андрей Сахно.

У Родиона за последний день лета и за первый день осени появилось более 3,3 тысяч виртуальных друзей, готовых делать для него реальное добро. И эта цифра постоянно растет.

Его дело находится на контроле у Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, а также Офиса Генерального прокурора.