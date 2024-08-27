На скорости влетели в дерево: на Волыни в ДТП погибли два 18-летних парня

В тот трагический миг погибли двое юношей

На Волыни произошло ужасное ДТП. 26 августа между селами Староселье и Годомычи автомобиль Nissan врезался в дерево. Его 18-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение.

В аварии также погиб его пассажир, которому тоже было 18 лет. Об этом сообщили в ГУ ЧП в Волынской области.

Детали аварии

По всей видимости, удар был очень сильным, ведь от машины почти ничего не осталось. Автомобиль превратился в кучу металла.

Следственные органы возбудили уголовное производство по статье 286 (часть 2 и 3) Уголовного кодекса Украины. Эти статьи предусматривают ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших тяжкие последствия или смерть потерпевших.

Также в ГУНП сообщили о еще одной аварии, которая произошла в тот же день на дорогах Волынской области. Там столкновение произошло по вине 60-летнего водителя Mercedes. Причина ДТП – не учет дорожной ситуации. Он столкнулся с автомобилем ВАЗ. За рулем находился 55-летний водитель, получил травмы. А его молодой пассажир (мужчине было 36 лет) погиб на месте ДТП.

Ранее "Телеграф" также писал, где сейчас находится осужденный за пьяное ДТП Михаил Ефремов. Он оказался путинистом.