У Росії наклала на себе руки перспективна спортсменка: її зацькували колеги

Дівчина залишила в мережі передсмертну записку

Юна самбістка Ксенія Чепонова з Горно-Алтайська наклала на себе руки в Новосибірську (РФ), де навчалася і тренувалася. Спортсменка написала прощальний пост у соцмережах, де поскаржилася на цькування на расовому ґрунті.

Про це повідомляє sibreal.org. Подруги Ксенії вважають, що причиною її рішення став булінг з боку її колег, хоча дівчина в записці згадала і про розлучення з хлопцем.

"Я не була гарною людиною, але й поганою не була. Я не розумію в чому моя вина? У тому, що я народилася з вузькими очима або в тому, що у мене темний колір шкіри? Я ніколи не соромилася своєї національності доти, доки деякі люди не стали перетворювати це на жарт", — написала перед смертю спортсменка.

До Новосибірська Ксенія переїхала два роки тому. Вона займала призові місця на регіональних змаганнях, там вступила до коледжу олімпійського резерву. За словами друзів, Чепонова розлучилася з хлопцем за кілька днів до загибелі й "не страждала по ньому, а була розчарована". До речі, більшість російських ЗМІ видали версію, що самбістка наклала на себе руки через хлопця, хоча дівчина відзначила в прощальній записці зовсім інше.

"Вона була спортсменом І розряду, кандидатом у майстри спорту та майстром спорту міжнародного класу з самбо! Купа медалей, перспективи. Сім’я дружна, дуже любила маму", — розповіла її подруга.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інцидент у Києві, де жінка намагалася накласти на себе руки, стрибнувши під потяг, а небайдужий чоловік кинувся її рятувати. Напередодні у столиці жінка намагалася зістрибнути з мосту.