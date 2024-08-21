В России покончила с собой перспективная спортсменка: ее затравили коллеги

Девушка оставила в сети предсмертную записку

Юная самбистка Ксения Чепонова из Горно-Алтайска покончила с собой в Новосибирске (РФ), где училась и тренировалась. Спортсменка написала прощальный пост в соцсетях, где пожаловалась на травлю на расовой почве.

Об этом сообщает sibreal.org. Подруги Ксении считают, что причиной ее решения стал буллинг со стороны ее коллег, хотя девушка в записке упомянула и о расставании с парнем.

"Я не была хорошим человеком, но и плохим не была. Я не понимаю в чем моя вина? В том, что я родилась с узкими глазами или в том, что у меня темный цвет кожи? Я ни когда не стыдилась своей национальности до тех пор, пока некоторые люди не стали превращать это в шутку", — написала перед смертью спортсменка.

В Новосибирск Ксения переехала два года назад. Она занимала призовые места на региональных соревнованиях, там поступила в колледж олимпийского резерва. По словам друзей, Чепонова рассталась с парнем за несколько дней до гибели и "не страдала по нему, а была разочарована". К слову, большинство российских СМИ выдали версию, что самбистка покончила с жизнью из-за парня, хотя девушка отметила в прощальной записке совсем другое.

"Она была спортсменом I разряда, кандидатом в мастера спорта и мастером спорта международного класса по самбо! Куча медалей, перспективы. Семья дружная, очень любила маму", — рассказала ее подруга.

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