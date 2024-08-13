"Я вбиваю демона": у справі українця, затриманого за розчленування росіянки в Перу, є нові деталі (відео)

Під час затримання чоловік покусав поліцейських

Суд відправив за ґрати українця Івана Кузьміна, який може бути причетним до вбивства та розчленування росіянки Людмили Лазаренко у Перу. Там він проведе дев’ять місяців, доки триватиме розслідування щодо цього злочину.

Про це пише Telegram-канал SHOT. На суді свідками виступали працівники центру Dos Mundo, де, ймовірно, сталося вбивство 44-річної жінки.

За їхніми словами, чоловік нібито продовжував вживати наркотичні речовини прямо над закривавленим тілом Лазаренко. Під час затримання він покусав поліцейських.

Правоохоронці ставили Кузьміну питання, що він робить. На це вони почули моторошну відповідь:

"Я вбиваю демона".

Варто зазначити, що Лазаренко та Кузьмін разом лікувалися в рехабі, де проводилися обряди із вживанням мухоморів, отрути жаб та різних курильних сумішей. 8 серпня співробітники центру почули крики, які долинали з однієї з кімнат. Пізніше з’ясувалося, що Кузьмін нібито розправився з Лазаренко і розчленував її тіло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними поліції, Кузьмін нібито замкнув жінку в їхній спільній кімнаті. Поки співробітники центру встигли прибігти на крики, він встиг забити її до смерті. А за кілька хвилин чоловік вирішив розчленувати тіло.