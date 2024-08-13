"Я убиваю демона": в деле украинца, задержанного за расчленение россиянки в Перу, есть новые детали (видео)

Во время задержания мужчина покусал полицейских

Суд отправил за решетку украинца Ивана Кузьмина, который может быть частен к убийству и расчленению россиянки Людмилы Лазаренко в Перу. Там он проведет девять месяцев, пока будет длиться расследование по этому преступлению.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что на суде свидетелями выступали работники центра Dos Mundo, где, вероятно, произошло убийство 44-летней женщины.

По их словам, мужчина якобы продолжал употреблять наркотические вещества прямо над окровавленным телом Лазаренко. Во время задержания он покусал полицейских.

Правоохранители задавали Кузьмину вопрос, что он делает. На это они услышали жуткий ответ:

"Я убиваю демона".

Стоит отметить, что Лазаренко и Кузьмин вместе лечились в рехабе, где проводились обряды с употреблением мухоморов, яда жаб и различных курительных смесей. 8 августа сотрудники центра услышала крики, которые доносились с одной из комнат. Позже выяснилось, что Кузьмин, якобы, расправился с Лазаренко и расчленил ее тело.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным полиции, Кузьмин якобы запер женщину в их общей комнате. Пока сотрудники центра успели прибежать на крики, он успел забить ее до смерти. А спустя несколько минут мужчина решил расчленить тело.