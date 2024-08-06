Під Уманню на трасі вантажівка знесла міст: водій дивом вижив (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На трасі "Київ-Одеса" поблизу Умані обвалився пішохідний міст
На одеській трасі неподалік Умані стався серйозний інцидент — обвалився міст. Рух транспорту в напрямку Києва тимчасово перекрито.
За попередньою інформацією, конструкція впала на вантажівку, що проїжджала під нею. На щастя, водій транспортного засобу дивом вижив.
Подробиці події
Інцидент стався на 208-му кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса. Наразі інформації про постраждалих немає.
За даними правоохоронців, вантажний автомобіль зіткнувся з пішохідним мостом, що призвело до його руйнування та падіння на дорогу. Внаслідок інциденту рух транспорту у київському напрямку тимчасово призупинено. Для забезпечення проїзду автомобілів співробітники Управління патрульної поліції Черкаської області організували реверсивний рух на цій ділянці траси.
Раніше "Телеграф" писав, що в Києві трамвай без гальм потрощив десяток авто. У салоні транспорту були пасажири.