Под Уманью на трассе грузовик снес мост: водитель чудом выжил (фото, видео)

На трассе "Киев-Одесса" вблизи Умани обрушился пешеходный мост

На одесской трассе недалеко от Умани произошел серьезный инцидент — обрушился мост. Движение транспорта в направлении Киева временно перекрыто.

По предварительной информации, конструкция упала на проезжавший под ним грузовик. К счастью, водитель транспортного средства чудом выжил.

Подробности происшествия

Инцидент произошел на 208 километре автодороги М-05 Киев-Одесса. Пока информации о пострадавших нет.

По данным правоохранителей, грузовой автомобиль столкнулся с пешеходным мостом, что привело к его разрушению и падению на дорогу. В результате инцидента движение транспорта в киевском направлении временно приостановлено. Для обеспечения проезда автомобилей сотрудники управления патрульной полиции Черкасской области организовали реверсивное движение на этом участке трассы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве трамвай без тормозов протаранил с десяток авто. В салоне транспорта находились пассажиры.