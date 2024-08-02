Місяць без їжі та води: двох виснажених собак знайшли в закритій квартирі у Кривому Розі (відео)

Сусіди чули, що тварини скавучать, але не поспішали їм допомогти

У Кривому Розі чоловік залишив в орендованій квартирі собаку з цуценям на цілий місяць без їжі та води. Виснажених тварин знайшов власник приміщення.

Доросла собака була схожа на скелет, а цуценя вже не вставало на ноги та ледь дихало. Про це повідомляє інтернет-видання "Свої. Кривий Ріг".

Чоловік залишив у квартирі собаку з цуценям на місяць

Інцидент стався в одній з квартир на вулиці Пісочній. Винаймач оселі зник і залишив двох тварин усередині. Сусіди чули, що собаки скавучать, але нічого не робили.

"Волонтери кажуть, що винаймач оселі зник і цілий місяць тварини були без їжі та води у суцільній темряві. Сусіди чули скиглення бідолаг, але чомусь не стали бити на сполох", ― пише видання.

Собаки знаходяться у важкому стані. Лікарі борються за життя цуценяти. Йому поставили крапельниці. У нього є шанс вижити. Волонтери збирають гроші на лікування.

Як повідомляють волонтери, собака до останнього годувала цуценятко. Коли люди зайшли у квартиру, вона намагалась захистити дитину. Вага дорослої собаки складає усього 7 кг замість 20 кг.

Власника тварин шукають. Він не виходить на зв’язок.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами.

Реакція соцмереж

Українці в коментарях обурювались вчинком власника собак, який їх покинув без їжі, води та навіть світла на цілий місяць. Багато коментаторів вважають, що чоловіка за це потрібно жорстоко покарати. Проте ще більше користувачів вказали на роль сусідів, які чули скавучання собак і нічого не зробили.

Дехто припускає, що чоловік міг не повернутись додому не з власної волі. Він теж міг потрапити у біду.

В Україні передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Залежно від кваліфікації, це може бути штраф до 8500 гривень, виправні роботи, обмеження чи позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Хмельницькому чоловік викинув собаку із вікна 9 поверху. Тварина загинула, а винуватця засудили.