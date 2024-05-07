Не сподобалося, що собака гавкає: у Києві чоловік убив сусідську вівчарку

Зловмиснику загрожує до 3 років тюрми

У Києві 51-річний чоловік застрелив сусідського пса. Йому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Подія сталася у квітні 2024 року в Подільському районі столиці.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України)", — йдеться у повідомлені.

Чоловік перебуваючи у приватному будинку в обідній час, тричі вистрілив у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина померла.

"Пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини", — розповідають у пресслужбі.

Собака Чіп був застрелений у квітні цього року

За словами власників вівчарки, сусіду не подобалось, що собака постійно на нього гавкає.

Бельгійська вівчарка

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Подільське управління поліції. Фігуранту загрожує до 3 років позбавлення волі.

Зловмисник тричі вистрілив у пса

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік викинув на вулицю близько 30 котів, які тривалий час жили в його квартирі й безконтрольно розмножувалися. Місцеві бояться свого сусіда та вважають його психічно неврівноваженим.