На очах у дітей: невідомий домагався до жінки у магазині під Києвом (відео)

Потерпіла виявилась відомою бізнесвумен та блогеркою

У Гостомелі чоловік домагався до жінки, яка стояла в черзі разом зі своїми двома малолітніми дітьми. Клієнтка почала гучно заявляти про домагання та викликала поліцію. Жінці на поміч прийшла й адміністрація магазину, яка надала записи з відеокамер.

Виявилось, що жертвою домагань стала відома підприємниця та блогерка Ірина Ланцова, яка розвиває гостомельське виробництво кави Minelly. Про цей випадок вона повідомила у своєму інстаграмі.

"Сьогодні об 11-й ранку в м.Гостомель по вулиці Свято-Покровська 73Є (Магазин @avrora.multimarket), коли я стояла в черзі з двома своїми дітьми, стала жертвою сексуальних домагань з боку цієї істоти", ― написала Ланцова.

У соцмережах з’явилось відео інциденту. На ньому видно, що поки жінка розглядає товар, чоловік, проходячи повз, торкається до її "п’ятої точки".

Жінка не стала мовчати. Вона викликала поліцію та звернулась до адміністрації. Чоловік, якого звинувачують у домаганнях, намагався втекти й таки зміг вийти з магазину. Проте його повернули назад. Його зловив чоловік постраждалої. Проте за домагання у публічному місці чоловіку загрожує лише штраф.

Бізнесвумен написала заяву та звернулась до жінок. Вона просить не мовчати про подібні випадки.

"Звертаюсь до всіх жінок: ніколи не мовчіть! Ніхто не має права робити будь-що, на що ви не надали активної згоди! Не мовчіть заради інших жінок!", ― написала блогерка.

Вона також звернула увагу, що той чоловік був одягнений у мілітарі-штани. Проте він не є військовим.

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