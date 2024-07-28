На глазах у детей: неизвестный домагался женщину в магазине под Киевом (видео)

Потерпевшая оказалась известной бизнесвумен и блогером

В Гостомеле мужчина домагался женщину, которая стояла в очереди вместе со своими двумя малолетними детьми. Клиентка начала громко заявлять о притязаниях и вызвала полицию. Женщине на помощь пришла администрация магазина, предоставившая записи с видеокамер.

Оказалось, что жертвой домагательств стала известная предпринимательница и блогер Ирина Ланцова, которая развивает гостомельское производство кофе Minelly. Об этом случае она сообщила в своем Инстаграме.

"Сегодня в 11 утра в городе Гостомель по улице Свято-Покровская 73Є (Магазин @avrora.multimarket), когда я стояла в очереди с двумя своими детьми, стала жертвой сексуальных притязаний со стороны этого существа", ― написала Ланцова.

В соцсетях появилось видео инцидента. На нем видно, что пока женщина рассматривает товар, мужчина, проходя мимо, прикасается к ее "пятой точки".

Женщина не стала молчать. Она вызвала полицию и обратилась в администрацию. Мужчина, обвиняемый в домагательствах, пытался сбежать и смог выйти из магазина. Однако его вернули назад. Его поймал мужчина пострадавшей. За домогательство в публичном месте мужчине грозит только штраф.

Бизнесвумен написала заявление и обратилась к женщинам. Она просит не молчать о подобных случаях.

"Обращаюсь ко всем женщинам: никогда не молчите! Никто не имеет права делать что-либо, на что вы не оказали активного согласия! Не молчите ради других женщин!", ― написала блогер.

Она также обратила внимание, что этот мужчина был одет в милитари-штаны. Однако он не является военным.

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