Дістали тіло чоловіка із однієї з водойм Києва: деталі трагічного інциденту (фото)

Потопельника виявили на глибині 6 метрів

У Києві потонув чоловік у Русанівському каналі. Сумна подія сталася поблизу вулиці Раїси Окіпної в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляють Головне управління ДСНС України у Києві. За словами рятувальників, 26 липня о 18:27 до них надійшло повідомлення про те, що в одній із водойм потонула людина.

Надзвичайники терміново виїхали на місце події. Водолази виявили потопельника за 70 метрів від берега та на глибині 6 метрів.

"За допомогою рятувального спорядження тіло чоловіка було доставлено до берега та передано службі "102"", — йдеться у повідомленні.

Наразі обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці.

Водолази дістали потопельника з Русанівського каналу

Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді. У випадку надзвичайної ситуації негайно телефонуйте на лінію 101 або 112.

Нагадуємо, днями на Київщині рятувальники дістали тіло чоловіка з озера. Трагічна подія сталася у селі Власівка Броварського району.

Рятувальники активно шукали потопельника протягом кількох годин. Однак, перший день пошуків не дав результатів.

Наступного дня співробітники ДСНС відновили пошуки з використанням спеціального обладнання та водолазів. Близько 10 години ранку тіло чоловіка знайшли.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка, якого не бачили чотири дні. Востаннє загиблого бачили його односельці у сильному алкогольному сп'янінні.