На Київщині з водойми дістали тіло чоловіка: пошуки тривали два дні (фото)

Перший день пошуків був безрезультатним

На Київщині рятувальники дістали тіло чоловіка з озера. Трагічна подія сталася у селі Власівка Броварського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області. За словами надзвичайників, 25 липня близько 9 години ранку до них надійшло повідомлення про те, що у водоймі потонув чоловік.

Вони негайно виїхали до місця події. рятувальники розпочали активні пошукові роботи, які тривали протягом кількох годин. Однак, перший день пошуків не дав результатів.

У п'ятницю, 26 липня, співробітники ДСНС відновили пошуки з використанням спеціального обладнання та водолазів. Близько 10 години ранку, тіло потопельника було знайдено.

Пошуки потопельника тривали два дні

"До пошуку потопельника залучено водолазно-рятувальну групу 6-ДПРЗ м. Бориспіль та човен "Фуртуна" у складі 6 людей. О 10:32 пошукові роботи завершено", — йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка дістали з водойми 26 липня

Потопельником виявився чоловік 1969 року народження. Обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Трагічний інцидент стався 25 липня

Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді. У випадку надзвичайної ситуації негайно телефонуйте по лінії 101 або 112.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка, якого не бачили чотири дні. Востаннє загиблого бачили його односельці у сильному алкогольному сп'янінні.