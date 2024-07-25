В мережі оприлюднили нові деталі вбивства дніпровського активіста Михайла Тонконогого: що кажуть в поліції (оновлено)

Його могли вивести у лісосмугу

З'явились нові подробиці вбивства активіста Михайла Тонконогого. З чоловіком могли розправитись за борги.

Про це повідомив місцевий паблік "Дніпро Оперативний". Там також написали, що 39-річного та 23-річного зловмисників затримали. Правоохоронцями нібито вживаються заходи щодо пошуку зброї, з якої застрелили Михайла Тонконогого.

"З власних джерел нам стало відомо, що на території домогосподарства одного із нападників на ґрунті боргу 32-річного активіста застрелили двоє чоловіків, а тіло на авто "Skoda" вивезли у лісосмугу біля території одного із садових товариств", — йдеться у повідомленні.

В поліції повідомили, що нападники шість разів вистрелили у потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер.

"Після вони вивезли тіло та закопали його, а автомобіль загиблого заховали у заздалегідь орендованому гаражі", — пишуть в поліції.

Як встановили поліцейські, 22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї. Після скоєного зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж.

Двох чоловіків – 39-річного жителя с. Слобожанське та 23-річного дніпрянина, правоохоронці затримали. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства.

Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину.

Що передувало

Нагадаємо, у середу, 24 липня, у Дніпрі знайшли тіло 32-річного активіста Михайла Тонконогого. За попередньою інформацією, його вбили.

У повідомленні вказано, що на тілі чоловіка було виявлено вогнепальні поранення.Як відомо, Тонконогий був головою профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області. 22 липня він поїхав у невідомому напрямку на автомобілі Skoda Octavia синього кольору. Після цього він перестав виходити на зв’язок, а його телефони було відключено.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харківській області стався конфлікт серед бійців ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті троє військовослужбовців загинули та ще четверо отримали поранення.