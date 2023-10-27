Знімав усе на відео: на Київщині педофіл "орендував" у матері дітей

Горе-мати добровільно віддавала дітей збоченцю та брала за це гроші

Протягом кількох років 55-річний мешканець Київської області ґвалтував та розбещував неповнолітніх брата та сестру. Дітей він брав "в оренду" у їхньої матері та платив їй за кожну "зустріч" по 200 гривень.

Збоченця було затримано та взято під варту. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Слідство встановило, що протягом двох років чоловік систематично розбещував, піддавав сексуальному насильству та зґвалтуванням неповнолітніх хлопчика та дівчинку. На момент скоєння злочинів хлопчику було всього 11 років, а дівчинці — 13. Зазначається, що збоченець все фіксував на камеру свого мобільного телефону.

Контент зі сценами сексуального насильства над неповнолітніми дітьми, а також акти їх розбещення та зґвалтування педофіл зберігав удома та використовував для задоволення своїх спотворених сексуальних потреб.

Повідомляється, що педофілу добровільно "здавала в оренду" дітей їхня власна мати, яка за кожну таку "зустріч" отримувала кошти у розмірі 100-200 гривень. Саме у стільки горе-мати оцінювала "послуги" своїх сина та доньки.

Педофілу загрожує довічне позбавлення волі

Досудове розслідування по цій справі вже завершено. Обвинувальний акт щодо 55-річного мешканця Київської області направлено до суду. Його звинувачують у торгівлі людьми, створенні порноконтенту, розбещенні неповнолітніх, зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також до суду направлено обвинувальний акт щодо матері постраждалих дітей. Їй інкримінують розбещення неповнолітніх та торгівлю дітьми з метою створення протиправного контенту сексуального характеру. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Важливо зазначити, що поліцейським стало відомо про ці злочини із заяви небайдужої громадянки, яка відвідувала баню в одній компанії разом з фігурантом. Той приводив на зустрічі, де всі присутні були оголені, неповнолітніх дітей, що і здалося заявниці не тільки неприйнятним, але й підозрілим.

Правоохонці звертаються до населенні з наступним проханням: якщо ви стали свідком підозрілої поведінки сусідів, знайомих, їхніх дітей та інших оточуючих, що дають підстави вважати, що до дітей застосовується насильство, — будь ласка, не будьте байдужими. Звертайтеся:

Гаряча лінія Національної поліції України — 0 800 50 02 02.

Урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насиллю за ознакою статі та насиллю стосовно дітей — 15-47.

Національна гаряча лінія для дітей та молоді La Strada — 0 800 500 225.

Офіс Дитячого фонду ООН в Україні — +380 44 339 93 75.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві впіймали педофіла жертвами якого стали понад 200 дівчаток. Поліцейські викрили чоловіка, який розбещував малолітніх та продавав за кордон дитячу порнографію. За весь час його дій постраждали понад 200 неповнолітніх дівчат.