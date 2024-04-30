У Києві з озера дістали труп: деталі інциденту (фото)

Наразі правоохоронці встановлюють обставини

У вівторок, 30 квітня, у Києві дістали тіло потопельниці з водойми. Сталося це у Дарницькому районі столиці у парку Партизанської слави на другому озері.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві. Рятувальники знайшли загиблу майже відразу.

"30 квітня о 9:26 надійшло повідомлення про те, що у парку Партизанської слави на другому озері потонула людина", — йдеться у повідомлені.

Тіло жінки виявили на відстані 60 метрів від берега. Глибина місця — 3 метри. Рятувальники зазначають, що тіло доправили до суходолу за допомогою водолазного спорядження.

Співробітники ДСНС дістали тіло загиблої

Наразі поліція встановлює причину трагічного випадку.

Потонула жінка на озері в Дарницькому районі

Нагадуємо, нещодавно у київському метрополітені на станції "Палац Спорту" помер чоловік. Відомо, що йому стало зле, він втратив свідомість. На місце прибула швидка і почала відкачувати людину.

Медики робили все можливе, але врятувати чоловіка не вдалося. Причина смерті невідома.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві з вікна багатоповерхівки випало одночасно дві людини. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, однак від отриманих травм нещасні померли на місці події.