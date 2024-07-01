Відпочинок закінчився трагедією: в Одесі неповнолітня застрелила військового з автомата, подробиці

Дівчина застосувала автомат Калашникова

В Одесі неповнолітня дівчина застрелила військовослужбовця з автоматичної зброї його побратима. Не виключається, що злочин міг статись з необережності.

Про це пише "Думська". Зазначається, що 17-річна дівчина застрелила 23-річного десантника з автомата Калашнікова.

За даними журналістів, трагічна подія сталася, коли дві пари молодиків випивали на орендованій квартирі в "Чудо-місті". До рук до дівчини потрапила зброя 24-річного побратима вбитого.

Смертельний постріл, як пише видання, стався внаслідок недбалого чи необережного поводження зі зброєю. Також у квартирі на той момент перебувала 20-річна дівчина.

Автомат Калашнікова опинився у квартирі під час відпочинку молодих людей, адже друг загиблого так і не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому.

Зазначається, що поліція розпочала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності. За злочин загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У поліції Одеської області "Телеграфу" повідомили, що готують повну інформацію про інцидент.

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