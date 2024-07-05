Під Києвом з багатоповерхівки випав чоловік: деталі трагедії (фото 18+)

Слабкодухим не рекомендуємо переглядати фото

На Київщині у місті Вишгород з багатоповерхового будинку випав чоловік. Очевидці розповідають, що падіння було з 8 поверху.

Про це повідомляють у низці місцевих телеграм-каналів. З місця події у мережі з'явилися фото.

Навколо лежачого на асфальті потерпілого калюжа крові та купа дротів. Картина звісно не для слабкодухих.

Увага! Фото 18+

Фото з місця трагедії

Поки що про обставини трагедії нічого невідомо. Але судячи з фотографій, чоловікові не вдалося вижити.

Очевидці інциденту повідомляють, що на місці вже працюють медики та правоохоронці. Чекаємо подробиці трагічного випадку.

Нагадуємо, нещодавно у Києві жінка покінчила життя самогубством, стрибнувши з вікна багатоповерхівки. Трагічний інцидент стався на Троєщині на вулиці Милославській.

Очевидці події зазначають, що жінка випала з 15 поверху, тому шансів вижити в неї не було.

Попередньо, що 43-річна загибла проживала з сестрою. Вона сказала родичці, що вийде на балкон подихати повітрям. І не повернулася. Тіло жінки знайшли місцеві жителі під вікнами багатоповерхівки.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва двоє підлітків упали з 16-го поверху. Обоє були 2009 року народження та навчалися у восьмому класі.