Під Києвом з багатоповерхівки випав чоловік: деталі трагедії (фото 18+)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Слабкодухим не рекомендуємо переглядати фото
На Київщині у місті Вишгород з багатоповерхового будинку випав чоловік. Очевидці розповідають, що падіння було з 8 поверху.
Про це повідомляють у низці місцевих телеграм-каналів. З місця події у мережі з'явилися фото.
Навколо лежачого на асфальті потерпілого калюжа крові та купа дротів. Картина звісно не для слабкодухих.
Увага! Фото 18+
Поки що про обставини трагедії нічого невідомо. Але судячи з фотографій, чоловікові не вдалося вижити.
Очевидці інциденту повідомляють, що на місці вже працюють медики та правоохоронці. Чекаємо подробиці трагічного випадку.
Нагадуємо, нещодавно у Києві жінка покінчила життя самогубством, стрибнувши з вікна багатоповерхівки. Трагічний інцидент стався на Троєщині на вулиці Милославській.
Очевидці події зазначають, що жінка випала з 15 поверху, тому шансів вижити в неї не було.
Попередньо, що 43-річна загибла проживала з сестрою. Вона сказала родичці, що вийде на балкон подихати повітрям. І не повернулася. Тіло жінки знайшли місцеві жителі під вікнами багатоповерхівки.
Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва двоє підлітків упали з 16-го поверху. Обоє були 2009 року народження та навчалися у восьмому класі.