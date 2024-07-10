Патрульный выпал из окна? В Кривом Роге произошла трагедия, подробности (фото 18+)

Подробности трагедии устанавливают правоохранители

В Кривом Роге Днепропетровской области из окна многоэтажки выпал мужчина. Спасти его не удалось.

Об этом сообщают "Свої. Кривий Ріг". По неподтвержденным данным, погибший — сотрудник правоохранительных органов.

Известно, что мужчина выпал из окна 9 этажа в мкрн. 7-й Заречный. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия прибыли медики, но спасти 33-летнего пострадавшего не удалось.

По словам местных жителей, мужчина недавно выписался из больницы. Предположительно, он был сотрудником патрульной полиции. Полицейские также прибыли на место инцидента, выясняются подробности. Мужчина выпрыгнул сам или это было убийство — на данный момент неизвестно.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве двое подростков упали с 16-этажки. Что известно о причинах трагедии.