Обожгли глаза и хотели забрать вещи: в Запорожье двое мужчин напали на полицейскую (фото)

Нападавшим грозит тюрьма

В Запорожье, в подъезде многоэтажного дома двое мужчин пытались напать на полицейскую. У нее силой пытались отобрать рюкзак, после чего распылили в глаза слезоточивый газ.

Об этом сообщает полиция Запорожской области. Правонарушителями оказались 26-летний и 37-летний жители Запорожской области.

Один из нападавших на полицейскую

Нападение они планировали и действовали по заранее согласованному плану. Один из них стоял на "страже", другой — напал на женщину в подъезде, пытался отобрать рюкзак, после и брызнул в лицо газовым балончиком. Женщина принялась звать на помощь и нападавшие скрылись. Пострадавшая была доставлена в больницу с химическими ожогами глаз.

В течение суток правоохранители задержали обоих нарушителей. Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное мужчинам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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