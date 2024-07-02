На Закарпатті чоловік порізав вени в ТЦК: стали відомі подробиці інциденту

Чоловіка забрала "швидка"

У Закарпатській області чоловік порізав собі вени у приміщенні ТЦК. Його знайшли у вбиральні.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП. Там зазначили, що в соціальних мережах поширюється допис громадянина Пилипа Луніна, де він розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України.

"Повідомляємо, що даний громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП Закарпатської області не надавав військово-облікового документа та не приховував свого небажання служити. Під час спілкування попросився до вбиральні", — йдеться у повідомленні.

У Закарпатському ОТЦК зазначили, через деякий час чоловіка знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На цей час громадянин перебуває в лікарні.

Також там повідомили, що Пилип Лунін у 2017 році був визнаний за станом здоров’я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Проте, відповідно до ст. 18 та п. 2, ч. 1, ст. 37 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", він був переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних та відповідно підлягає призову по мобілізації.

"Закликаємо громадян бути гідними нащадками українських героїв. Сумлінно ставитися до свого конституційного обов’язку і встати на захист рідної землі", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі поліція розслідує побиття чоловіка особами у формі. Подія сталась поряд з ринком "Привоз", на вулиці Катеринська.