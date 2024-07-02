На Закарпатье мужчина порезал вены в ТЦК: стали известны подробности инцидента

Мужчину забрала "скорая"

В Закарпатской области мужчина порезал себе вены в помещении ТЦК. Его обнаружили в туалете.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП. Там отметили, что в социальных сетях распространяется сообщение гражданина Филиппа Лунина, где он рассказывает историю, как порезал руки в туалете, только бы не ставать на защиту Украины.

"Сообщаем, что данный гражданин во время уточнения его военно-учетных данных в ТЦК и СП Закарпатской области не предоставлял военно-учетный документ и не скрывал своего нежелания служить. Во время общения попросился в туалет", — говорится в сообщении.

В Закарпатском ОТЦК отметили, что через некоторое время мужчину нашли сидящим на полу с резаными ранами на руке. Военнослужащие ТЦК и СП мгновенно наложили турникет, оказали медицинскую помощь, вызвали полицию и карету скорой помощи. В настоящее время гражданин находится в больнице.

Также там сообщили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограничено пригодным в военное время. Однако, согласно ст. 18 и п. 2, ч. 1, ст. 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", он был передан с учета призывников на военный учет военнообязанных и соответственно подлежит призыву по мобилизации.

"Призываем граждан быть достойными потомками украинских героев. Добросовестно относиться к своему конституционному долгу и встать на защиту родной земли", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе полиция расследует избиение мужчины лицами в форме. Событие произошло рядом с рынком "Привоз", на улице Екатеринская.