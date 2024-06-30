Насмотрелся боевиков? Киевлянин, убегая от полиции, спровоцировал ДТП и сутки скрывался в зарослях (фото)

Один из копов открыл огонь в сторону автомобиля нарушителя

В ночь на 29 июня в Хмельницкой области произошло ДТП с участием полицейских. Водитель автомобиля, не отреагировавший на требование копов об остановке, пытался уйти от преследования и спровоцировал ДТП, в результате которого патрульный автомобиль вылетел в кювет.

Инцидент произошел во время комендантского часа. Об этом сообщает Национальная полиция.

"Вчера, 29 июня, около 01.45 часов, на объездной дороге г. Калиновка Винницкой области водитель микроавтобуса проигнорировал требование работников патрульной полиции остановиться и, добавив скорости, пытался убежать от правоохранителей. Во время преследования экипажами полиции водитель создавал аварийные ситуации на дороге, пересек границу с Хмельницкой областью и совершил ДТП со служебным автомобилем управления патрульной полиции Винницкой области, который его преследовал все это время", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, двое полицейских получили телесные повреждения. Пытаясь остановить автомобиль, один из копов открыл огонь в сторону автомобиля нарушителя, однако ему удалось скрыться с места происшествия. Правда, ненадолго.

На розыск злоумышленника сразу сориентировали сотрудников полиции и через сутки он был найден и задержан. Им оказался 24-летний житель Киевской области.

"Совершив ДТП с патрульным автомобилем, мужчина доехал до ближайшего населенного пункта Хмельницкой области, где бросил транспортное средство. Почти сутки он скрывался в зарослях, заброшенных зданиях, пока не добрался до придорожного мотеля на подъезде к городу Хмельницкий. Там его задержали хмельницкие оперативники и бойцы роты полиции особого назначения", — говорится в сообщении.

Во время задержания злоумышленник вел себя агрессивно и никаких адекватных объяснений по поводу своего противоправного поведения не предоставил. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. по факту происшествия открыли уголовное производство. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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